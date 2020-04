Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Ajax

O Ajax é um dos maiores clubes da Europa e do mundo, sendo multicampeão e berço de grandes craques da história do futebol. Referência, os Godenzonen são uma espécie de “Santos Holandês”, com forte capacidade de revelar jogadores e de se reinventar através da base. Confira!

Johan Cruyff

Lenda! Johan Cruyff briga na parte cima com os melhores jogadores da história do futebol mundial, com seu talento imensurável, sua forma de pensar e encher o esporte, e, principalmente, pelas revoluções que causou no mundo da bola. Além de um gigante dentro de campo, o saudoso Jopie também foi um dos grandes treinadores que o esporte já viu, sendo referência praticamente universal dos técnicos.

Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp of Ajax

Bergkamp marcou época no esporte, ficando marcado na história por sua frieza sobre-humana e pelo talento puro. O “Iceman”, como era chamado, foi ídolo e multicampeão por onde passou: Ajax, Inter de Milão e Arsenal, além da Seleção Holandesa.

Clarence Seedorf

Training Ajax in Madrid

Seedorf foi um dos grandes craques do futebol contemporâneo, tendo grande capacidade parar criar e armar o jogo e um talento fora da curva. O meia-atacante, que brilhou por Ajax, Barcelona, Milan e Botafogo, surgiu muito bem aos 16 anos nos Godenzonen e logo voltou os olhares do mundo para si. Atualmente, ele tenta se consolidar como treinador.

Wesley Sneijder

Sneijder teve uma carreira brilhante e vitoriosa, sendo fundamental em todos os times por onde passou: Ajax, Real Madrid, Galatasaray, Nice e Al Gharafa, além da Inter de Milão, onde se eternizou e chegou a figurar entre os melhores do mundo. O craque anunciou a sua aposentadoria no final do ano passado.

Matthijs De Ligt



Ajax v FC Bayern Muenchen – UEFA Champions League Group E

De Ligt explodiu para o mundo na temporada 2018/2019. Aos 19 anos, o zagueiro se mostrava “dono” do sistema defensivo do Ajax e nome certo para o futuro da posição. Atualmente, um ano mais velho, ele defende a Juventus e ao lado de Virgil Van Dijk forma uma das melhores zagas do planeta.

Frenkie De Jong

De Graafschap v Ajax – Eredivisie

De Jong é outro grande exemplo do magnífico time do Ajax da temporada passada. Aos 21 anos, o meio-campista dominava todo o setor de criação da equipe holandesa e encantava com sua habilidade e movimentos plásticos. Assim como o zagueiro, ele se mudou de Amsterdã e hoje procura crescer no Barcelona.