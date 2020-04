Os 8 maiores carrascos da seleção brasileira na história das Copas do Mundo

​Único país a participar de todas as Copas do Mundo até hoje, único pentacampeão…enfim, a história do futebol brasileiro ninguém discute. Mas é verdade também que a seleção, ao longo dos Mundiais, sofreu com alguns carrascos que o deixaram de fora da briga por títulos. Vamos lembrar quem são eles?

Alcides Ghiggia

Foi nada menos que o responsável pela maior tragédia do futebol brasileiro até 2014. Em 1950, na primeira vez em que o Brasil sediou uma Copa do Mundo, o uruguaio decretou a virada na final em pleno Maracanã. Com a vitória por 2 a 1, o país-vizinho ficou com a taça e impediu a primeira conquista canarinho.

Eusébio

O “Pantera Negra”, como era chamado, liderou Portugal em vitória por 3 a 1 na Copa do Mundo de 1966. O Brasil, que era o atual bicampeão, ficou pelo caminho na primeira fase da competição realizada na Inglaterra.

Paolo Rossi

O jogo ficou conhecido como “Tragédia do Sarriá”. O Brasil, indiscutivelmente, tinha o melhor time. Jogava por música. Mas, no meio do caminho, tinha a Itália e um tal atacante, que marcou um hat-trick e garantiu a vitória por 3 a 2 dos europeus, que avançaram à fase semifinal do Mundial da Espanha. Ah…a seleção de Telê Santana jogava por um simples empate…

Claudio Caniggia

Se Maradona era o grande astro argentino, foi Caniggia quem tratou de eliminar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, na Itália. Com um gol que contou até com drible em Taffarel, colocou o 1 a 0 no placar.

Zinedine Zidane

Sob a batuta do meio-campista, a França ganhou um Mundial pela primeira vez. Jogando em casa a final, aplicou impiedosos 3 a 0 no Brasil, com seu astro maior marcando duas vezes ainda no primeiro tempo. Mais tarde, em 2006, em uma das maiores atuações individuais de Copa do Mundo, ele voltaria a ser o carrasco verde-amarelo nas quartas de final. Dessa vez ele não balançou a rede, mas só faltou fazer chover em campo na Alemanha.

Thierry Henry

Marcou o único gol da seleção da França na eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2006. Além disso, era auxiliar técnico da seleção da Bélgica que tirou o Brasil das quartas de final do Mundial de 2018. Ah, e também fazia parte do grupo francês campeão em 1998.

Wesley Sneijder

O meia holandês foi o autor do gol que sacramentou a virada Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010. Os europeus, que venceram por 2 a 1, avançariam até a decisão, perdendo para a Espanha.

Tony Kroos

A tragédia já se anunciava. O Brasil perdia por 2 a 0 para a Alemanha na semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão. Só que daí surgiu um tal de Tony Kroos para balançar as redes duas vezes em sequência e sepultar qualquer chance de reação. O 7 a 1 foi uma mera consequência do fracasso, e o meia acabou eleito o craque da partida.