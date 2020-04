Os ‘grupos da morte’ mais difíceis da história das Copas do Mundo

Conseguir chegar a uma Copa do Mundo já é um feito complicado – com o nivelamento de forças, as Eliminatórias têm se tornado cada vez mais desafiadoras -, mas, por diversas vezes, é o sorteio dos grupos que torna a missão de uma seleção ainda mais árdua. A seguir, relembraremos os cinco ‘grupos da morte’ mais duros da história dos Mundiais:

Alemanha Ocidental, Argentina, Tchecoslováquia e Irlanda do Norte (1958)

Na Copa do Mundo da Suécia (1958), o Grupo 1 trazia a Alemanha Ocidental – que chegava ao torneio com status de atual campeã -, além de Argentina, Tchecoslováquia e Irlanda do Norte. Foi a pior participação da equipe albiceleste nos campeonatos mundiais, inclusive sofrendo uma goleada de 6 a 0 para os tchecos. Alemanha e Irlanda avançaram à fase seguinte.

Alemanha, Argentina, Espanha e Suíça (1966)

Um dos grupos mais difíceis da história da Copa do Mundo se deu na Inglaterra, em 1966. O Grupo 2 era encabeçado pela Alemanha Ocidental, que viria a ser finalista; Argentina de jogadores como Rattín, Perfumo, Artime e Onega; Espanha com Gento, Luis Suárez e Pirri; e Suíça, uma equipe europeia sempre muito sólida e difícil de bater. Alemanha e Argentina empataram em pontos, com os alemães levando a melhor no saldo.

Argentina, França, Itália e Hungria (1978)

A Argentina caiu em um grupo muito difícil na única Copa do Mundo que eles organizaram. A Albiceleste teve que enfrentar a Itália – uma das três melhores equipes do mundo na época -, a França, outra grande equipe europeia e a Hungria em seus anos de esplendor. A Itália venceu o grupo com tranquilidade e a Argentina ficou em segundo lugar, mas seriam os sul-americanos que se sagrariam, posteriormente, campeões mundiais.

Espanha, Holanda, Chile e Austrália (2014)

FIFA World Cup 2014 Brazil – “Spain v Netherlands”

A Espanha foi ao Brasil em 2014 para defender o título conquistado na África do Sul, mas nunca imaginou que encontraria uma chave tão difícil. Os campeões mundiais foram surpreendidos por uma avassaladora Holanda na estreia e, ao serem derrotados pelo Chile na segunda partida, se despediram precocemente do Mundial. A Austrália acabou sendo ‘coadjuvante’, mas endureceu algumas partidas diante dos três grandes rivais.



Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica (2014)

England v Italy: Group D – 2014 FIFA World Cup Brazil

A ‘Copa das Copas’ foi tão espetacular que teve não apenas um grupo da morte, como dois. Esta chave com Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica continha nada menos que três campeões do mundo… Após o sorteio, todos apontaram a Costa Rica como candidatíssima à lanterna, mas os latinos surpreenderam, fizeram jogos heroicos e avançaram ao mata-mata ao lado da Celeste Olímpica, deixando as duas tradicionais seleções europeias pelo caminho.