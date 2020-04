Os seis principais recordes brasileiros na Champions League

Os brasileiros estão mais que acostumados a marcar época na Champions League. Verdadeiros vencedores, os craques daqui não deixam em nada a desejar outros nomes de peso da Europa ao analisar a história da competição. Mas alguns destacam-se mais que os outros. Pensando nisso, separamos os principais recordes do torneio entre os craques brasucas. Confiram abaixo!

1. Mais títulos – Casemiro e Marcelo

Lendas históricas pelo Real Madrid, empatados com quatro troféus cada. O lateral-esquerdo e o volante são tetracampeões junto com o Real Madrid, que enfileirou todas essas conquistas na última década.

2. Mais jogos – Roberto Carlos

Roberto Carlos já conquistou diversos títulos pelos clubes brasileiros e europeus, além de premiações individuais também. Mas você sabia que ele é o jogador brasileiro que mais jogou na Champions? Com 120 jogos, o craque atuou 107 pelo Real Madrid e 13 pelo Fenerbahçe, da Turquia.

3. Mais gols – Neymar

Neymar leva a melhor com mais gols marcados na Champions League. O craque marcou 35 vezes ao todo até agora por Barcelona e PSG. Aos 28 anos, Ney ocupa o 20º lugar na lista de maiores artilheiros da história da competição. Os primeiros colocados são Cristiano Ronaldo, com 128 gols, Messi, com 114 e Raul, com 71.

4. Mais vitórias – Daniel Alves

Daniel Alves leva o recorde do brasileiro que mais conquistou vitórias. O jogador atualmente do São Paulo conseguiu vencer 72 partidas no torneio continental, a maioria delas, é claro, pelo Barcelona – por onde conquistou três troféus europeus.

5. Mais hat-tricks – Luiz Adriano

Atacante do Palmeiras hoje em dia, Luiz Adriano é o brasileiro com mais hat-tricks na Champions League, totalizando três vezes. Atuando pelo Shakhtar Donetsk, o maior deles foi contra o time da Bielorrússia, Bate, em que terminou em 7 a 0 para o Shakhtar em outubro de 2014, quando o atacante marcou cinco gols.

6. Mais assistências – Neymar