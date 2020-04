Os únicos 4 jogadores que estiveram em campo 100% do tempo na campanha do penta

​Em pleno domingo de Páscoa, os fãs do futebol e da seleção brasileira puderam reviver as emoções do último título mundial conquistado pelo país. A TV Globo reprisou a final da Copa de 2002, partida na qual Ronaldo Nazário marcou dois gols diante da Alemanha (vitória por 2 a 0) e garantiu a taça. Agora, fica a pergunta: você sabe quais os jogadores que estiveram em campo 100% do tempo pelo Brasil na trajetória do pentacampeonato? Pois então vamos a eles!

Dia de relembrar esse momento mágico em minha vida e de todos os Brasileiros.

30-06-2002 Brasil Pentacampeão contra a Alemanha

7 jogos

7 vitórias

Estive todos os minutos em campo 🙏🏾 pic.twitter.com/eQxecah3ed — Gilberto Silva (@GilbertoSilva) April 12, 2020

Marcos (goleiro)

Fez uma Copa perfeita. Homem de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari, demonstrou absoluta segurança para herdar a camisa que, nas três Copas anteriores, era de Taffarel.

Cafu (lateral-direito)

O capitão do penta! Iluminado, se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em três finais de Copa do Mundo. E mais: de forma consecutiva. Fez um Mundial para lá de eficiente.

Lúcio (zagueiro)

O xerifão da zaga, muito embora tenha falhado feio no duelo contra a Inglaterra, nas quartas de final, fez valer a condição de titular e conseguiu dar a volta por cima com muito brilho.

Gilberto Silva (volante)

A lesão do então capitão Emerson, às vésperas da estreia no Mundial, garantiu a Gilberto Silva a condição de titular do time comandado por Luiz Felipe Scolari. E ele foi soberbo.