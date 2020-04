Pabllo Vittar se diverte ao dançar com a mãe

Toda divertida, Pabllo Vittar chamou logo a sua mãe, Verônica Rodrigues, para darem uma animada nesta quarta-feira (29). A tentativa de uma dança sincronizada foi gravada pela artista, para um vídeo do TikTok, enquanto Pabllo tentava ensinar a coreografia à Verônica. De fundo, a música Tímida, parceria da brasileira com a mexicana Thalía.



Trollagem! Cleo pensa que foi hackeada, mas…







“Vai, mãe”, motivou Vittar, enquanto rebolava e dava risada das tentativas.



Anteriormente, a drag queen surgiu dançando uma canção de Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony, e se declarou. “Ti amo.”



Cleo rasga elogios a Pabllo Vittar após trollagem ‘hacker’



Live



Para a alegria dos fãs, Pabllo Vittar fará uma live nesta quinta-feira (30). Em parceria com uma marca de cerveja, ela estará no Festival do Orgulho Live a partir das 21h, no próprio canal do YouTube. Pepita, Aretuza Lovi, Urias e Mateus Carrilho também farão parte.



Sensual



Pronta para arrasar nas fotos, Pabllo Vittar mostrou no último sábado (25), os bastidores para os cliques sensuais que havia pensado. Com direito a voz de um amigo ajudando na hora de registar os cliques e o que fazer para as poses ficarem legais, a artista apareceu com um biquíni laranja fio dental bem cavado e uma blusa preta bem curtinha.



Pabllo Vittar desfila na quarentena de salto e fio dental







“Bota a mão no cabelinho”, “Olha para o lado”, foram algumas das frases ditas pelo fotógrafo