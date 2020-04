Pabllo Vittar surge de biquíni minúsculo na quarentena

Pronta para arrasar nas fotos, Pabllo Vittar mostrou no último sábado (25), os bastidores para os cliques sensuais que havia pensado. Com direito a voz de um amigo ajudando na hora de registar os cliques e o que fazer para as poses ficarem legais, a artista apareceu com um biquíni laranja fio dental bem cavado e uma blusa preta bem curtinha.



Pabllo Vittar desfila na quarentena de salto e fio dental







“Bota a mãe no cabelinho”, “Olha para o lado”, foram algumas das frases ditas pelo fotógrafo



Mantendo o distanciamento social, Pabllo já atualizou o feed do Instagram com outras fotos mostrando que tem mantido o bronzeado no quintal de casa, quando o sol aparece.



Recentemente, a drag queen deu uma bronca nas pessoas que estão furando a quarentena e ocasionando aglomerações, algo não recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



Durante a Páscoa, ela gravou alguns Stories e chamou a atenção de quem ela viu que estava organizando reuniões.



“Amiguinhas, véspera de feriado não é motivo para se juntar com um monte de gente, ficar fazendo festa não, gente! Vocês estão com a cabeça onde? A gente não sabe até quando vai esse rolê de corona e vocês aí, chamando as amigas de vocês, fazendo um monte de festa”, esbravejou.



Ela ainda frisou que entende que muitos precisam deixar suas casas para temas essenciais na rua, porém, que tem visto pessoas desrespeitando o autoisolamento à toa.



“Eu sei que tem gente que tem que sair para trabalhar, para fazer uma coisa ali, ir ao mercado, ir à farmácia. Mas as gatas que estou vendo aqui, conheço elas. Elas não precisam sair de casa, não. Então, amores, a carapuça é para vocês sim! Fiquem em casa!”



Na sequência, Vittar desabafou e brincou em relação ao desrespeito à quarentena. “Juro para vocês que me sobe um ódio. Me dá vontade de ir lá dar quatro tapas. Dois de um lado, e dois do outro, na cara”.



