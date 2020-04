Pai de Jô se manifesta sobre especulação de retorno do atacante ao Corinthians

​Nos últimos dias, um rumor de mercado agitou uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil. Nas redes sociais, a especulação de um ‘reencontro’ entre ​Jô e Corinthians ainda em 2020 deixou o torcedor alvinegro eufórico, afinal, trata-se de um ídolo que foi muito bem em sua última passagem pelo clube.

Em entrevista concedida à ​TV Gazeta, o pai do centroavante, Francisco Dário, se manifestou sobre a especulação e atualizou o panorama de momento em torno do contrato de Jô. O camisa 7 defende o Nagoya Grampus (JAP) desde 2018, mas seu vínculo junto ao time japonês está em sua ‘reta final’.

“O contrato dele termina no fim do ano, em dezembro de 2020. E como no meio do ano ele pode fazer pré-contrato com qualquer clube, o que pode estar surgindo é essa situação. Mas no momento ele não falou nada. A diretoria do Japão deu as férias de 15 dias por conta da pandemia e ele está aguardando para ver o que vai acontecer, mas ele não falou nada“, disse.

Perguntado sobre o desejo da família, Francisco Dário não escondeu o carinho pelo ​Timão – clube que formou e projetou o atacante para o futebol -, mas reforçou não saber de nenhuma negociação em andamento: “A gente mora aqui no Tatuapé, perto do Corinthians. A família gosta muito do Corinthians e ele tem uma identificação muito grande. Eu gostaria muito, mas não depende diretamente só de mim. Temos que esperar um pouco, mas acredito que se houver uma conversa boa pode sair algo, quem sabe. Até o momento não tem nada”, concluiu.

