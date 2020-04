“Paizão ficoooou!”; Narração ‘de futebol’ do último paredão do BBB estoura na web

​Mais uma semana se passou sem que o futebol voltasse para acalentar nossos corações em tempo de pandemia, mais uma semana que o Big Brother Brasil preencheu o vazio das nossas torcidas. A disputa segue firme, e dessa vez o paredão foi acirrado. Mas mesmo depois de receber 41% dos votos, Babu Santana seguiu firme na competição. O adeus foi de Gizelly, com 54%.

Disparadamente o participante mais querido entre os amantes do futebol, o ator (e torcedor do ​Flamengo) teve sua permanência muito celebrada novamente entre os boleiros. A ponto de o jovem Áureo Deni ter feito a narração do momento do anúncio de Tiago Leifert. Praticamente um grito de “gol” para matar as saudades:

​​

A narração teve imensa repercussão, principalmente depois que Richarlison (​um torcedor convicto e inabalável de Babu) retuitou o vídeo em sua conta. Depois, foi só correr pro abraço! Mas sem se tocar, claro…

Imagem de capa: Reprodução / TV Globo