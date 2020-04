Palmeiras chega a acordo para redução de salários de atletas e demais profissionais; veja o arranjo

Na manhã desta quinta-feira (30), o Palmeiras utilizou suas plataformas e redes sociais oficiais para comunicar os termos do novo acordo firmado com jogadores, comissão técnica e demais profissionais, negociação referente à redução de salários e novos prazo para quitação de valores em aberto em meio ao cenário de crise alavancado pelo coronavírus.

Após longa deliberação entre as partes, ficou estabelecido que jogadores, comissão técnica e funcionários dos departamentos jurídico e financeiro terão redução de 25% em seus vencimentos registrados em carteira, medida a ser aplicada durante os meses de maio e junho. Outros funcionários do clube serão englobados em outro formato de acordo, ainda a ser estudado pela alta cúpula alviverde.

Ainda ficou definido que os direitos de imagem serão postergados e quitados de forma parcelada: abril será pago de forma diluída entre os meses de agosto e dezembro, enquanto que os valores referentes ao mês de maio serão acertados em meados do próximo ano.

Principal interlocutor entre jogadores e departamento de futebol, Vanderlei Luxemburgo se manifestou sobre o acordo: “Desde o início da pandemia, eu tenho trocado bastante informação com o presidente Maurício Galiotte, com o Anderson Barros, com o Cícero Souza e feito videoconferências com os atletas. A partir dessas informações, o clube, por meio da sua diretoria e dos departamentos jurídico e financeiro, montou a proposta que o Anderson Barros apresentou aos atletas. Os jogadores entraram em um consenso e me contataram. Eu mostrei que cabia a eles aceitar a decisão ou não, e deixei claro que, o que eles resolvessem, eu, o Anderson Barros e o Cícero Souza estaríamos fechados com eles e também faríamos parte do acordo. Esta decisão democrática é a maneira que temos para contribuir com o equilíbrio financeiro do clube”, afirmou.

Tigre v Palmeiras – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.