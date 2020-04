Palmeiras faz brincadeira com Luiz Adriano em dia de seu aniversário; confira

​Em uma das últimas partidas do ​Palmeiras antes da paralisação no calendário brasileiro, todos os holofotes estiveram voltados ao atacante Luiz Adriano. Com uma atuação espetacular, o camisa 10 foi o dono do jogo contra o Guaraní (PAR) no dia 11 de março, pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores.

Na ocasião, o atacante anotou os três gols da equipe paulista na vitória por 3 a 1 sobre os paraguaios, adentrando uma seleta lista de atletas que emplacaram hat-tricks em ​Champions e Libertadores. Como destaca o site da ​ESPN, a proeza foi lembrada pelo Verdão neste domingo (12), dia do aniversário de 33 anos do jogador, em formato de parabéns personalizado: “Vai um hat-trick?”, publicou o clube.

​​Contratado para ser o dono da referência alviverde, Luiz Adriano foi às redes 12 vezes em 25 partidas disputadas desde que chegou à Academia de Futebol.

