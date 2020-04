Palmeiras precisa correr para evitar saída de um time inteiro de jovens promessas

Os títulos obtidos em série nos últimos anos mostram que o ​Palmeiras, em suas categorias de base, montou times bastante fortes. Visando a um maior aproveitamento dos garotos, o Verdão subiu vários destaques para o elenco profissional na virada para 2020 e ainda renovou seus contratos, justamente para evitar uma saída prematura e sem a devida valorização. No entanto, como mostra matéria do ​Uol Esporte, ainda há jovens com vínculo chegando ao fim.

No total, 11 jogadores (ou seja, uma equipe inteira) possuem compromissos que vencem até o término de 2020, sendo 10 das divisões inferiores. A única exceção é o atacante Luan Silva, que está com 21 anos e foi emprestado pelo Vitória – o clube paulista, se quiser, possui a opção de comprar 35% dos direitos econômicos em dezembro. Entre os principais destaques desta lista se encontram o meia Tomás e o atacante Guilherme Vieira, ambos campeões brasileiros no sub-20 em 2018​.

JOGADOR​ POSIÇÃO NASCIDO EM…​ TÉRMINO DO CONTRATO​ ​Natan ​Goleiro ​2003 ​30/04 ​Guilherme Vieira Atacante​ ​2000 31/05​ ​Matos Zagueiro​ 2001​ 31/05​ ​Tomás Meia​ 2000​ 31/05​ ​Marcelinho Atacante​ 2002​ 31/07​ ​Jonathan Atacante​ 2000​ 31/08​ ​Miqueias Meia​ 2001​ 11/09​ Vitor Ricardo​ Lateral​ 2000​ 31/12​ Yago​ Zagueiro​ 2003​ 31/12​ Natan​ Lateral​ 2000​ 31/12​

Quem também merece atenção é o lateral Natan, o zagueiro Matos e o atacante Jonathan, que conquistaram a Copa do Brasil sub-20 no ano passado. E é bom o Palmeiras ficar atento. De todos os citados, somente Natan ainda não pode assinar um pré-contrato com outro clube, um direito que qualquer atleta tem quando faltam menos de seis meses para acabar o vínculo. Neste caso, a transferência ocorre de graça.

