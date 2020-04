Palmeiras renova com jovem meia e acerta seu empréstimo ao Red Bull Bragantino

​Aproveitando a paralisação no calendário para acertar pendências contratuais que envolvem seu elenco profissional, o ​Palmeiras sacramentou, nesta quarta (22), a renovação de vínculo de um jovem jogador revelado nas categorias de base do clube: Vitinho.

Como destaca o ​Globoesporte, o movimento foi necessário para que o clube paulista pudesse prorrogar o empréstimo do meia ao Red Bull Bragantino, vínculo que expirou no último dia 15 de abril. No novo arranjo, o Palmeiras estenderá o contrato do atleta até dezembro de 2021, mantendo-o emprestado ao clube de Bragança Paulista até o final da atual temporada.

Palmeiras prorroga contrato de Vitinho e empresta meia ao Bragantino até o fim do ano. O.meia Vitinho continuará no Bragantino até dezembro. O Palmeiras chegou a um acordo para renovar o empréstimo do jogador de 22 anos, que venceu em 15 de abril. pic.twitter.com/K6vux3bso2 — PalmeirasMilGR (@GrPalmeiras) April 22, 2020

O novo acordo de empréstimo firmado entre Palmeiras e Red Bull Bragantino tem uma cláusula que protege a equipe interiorana de perder Vitinho com o ‘ano esportivo’ em andamento. Desta forma, caso a temporada se estenda para além de dezembro, o Braga manterá o atleta, que chegou ao clube em agosto de 2019 e ajudou na campanha do acesso à ​Série A.

