Pandemia faz Flamengo perder número alarmante de sócios; clube estuda próximos passos

A crise provocada pela pandemia do covid-19 tem gerado efeitos colaterais mais significativos do que podemos imaginar até mesmo àqueles cuja saúde financeira é bem mais saudável do que a maioria do futebol brasileiro, como é o caso do Flamengo. A queda de sócios durante o período de quarentena ligou o sinal de alerta na diretoria.

Segundo a coluna De Primeira, do site UOL Esportes, o clube rubro-negro viu seu quadro despencar de 130 mil para 108 mil associados desde o início de março até o fim de abril. Isso dá um total de 22 mil adesões a menos no orçamento do clube, que já tem visto suas receitas despencarem sem a previsão de bola rolando.

Ainda de acordo com a publicação, a situação vem sendo debatida com ênfase entre os dirigentes flamenguistas. Até mesmo por conta do momento sem jogos, não está descartada a hipótese de o ressarcimento de valores pagos do “Nação”.