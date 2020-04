Paolla Oliveira exibe look romântico e ilumina a quarentena

Paolla Oliveira, que em abril completou 38 anos, apareceu com ar romântico em seu look: blusinha branca caída nos ombros e uma flor na orelha. Ah, o sorrisão estampado no rosto completou o visual que encantou a web.



“Luz do sol”, disse ela na legenda da imagem.



A atriz vem preenchendo a quarentena cozinhando, brincando com os pets, meditando e exalando leveza em suas publicações nas redes sociais.



Os fãs a encheram de elogios, claro:



“Bebezinha demais”, “Ela é luz”, “Coisa mais linda”, “Meu amor”, “Te amo”, “Gata”, “Muita beleza”, comentaram os seguidores.







Cozinhando na quarentena







Assim como outras famosas, Paolla Oliveira parece estar aproveitando a quarentena para, entre outras coisas, se aventurar na cozinha.



Por meio da página oficial que possui, no Instagram, a atriz, aliás, compartilhou com os fãs uma foto de um dos quitutes que já fez, durante o período de isolamento social.



Na frente das câmeras, ela ainda apareceu demonstrando o quanto estava feliz, com mais esta realização.



“Se estava faltando eu fazer um bolo nessa quarentena… Não falta mais!”, chegou a escrever a artista, na hora de legendar a publicação, que, claro, rendeu vários elogios e comentários.



“Aceita encomenda?”, chegou a escrever ninguém mais, ninguém menos que Evandro Mesquita, na própria postagem feita, por Paolla.



Vale lembrar que a conhecida artista está de férias das novelas, desde que integrou o elenco de A Dona do Pedaço, trama que foi exibida, ainda no ano passado, na faixa das 21h da Rede Globo.



No folhetim, ela só fez ainda mais sucesso, ao interpretar a influenciadora digital Vivi Guedes. Na época, a blogueira sempre ficava entre os assuntos mais comentados da internet, quando aparecia no folhetim.