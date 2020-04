Pará fala sobre possível retorno de Robinho ao Peixe em meio a rumores

​Bem-vindo! Pará fala sobre possível retorno de Robinho ao ​Santos e destaca papel que o atacante pode desempenhar no clube. O lateral-direito fez parte da “Geração 2010” do Alvinegro Praiano, que era liderada pelo Rei das Pedaladas, Ganso e Neymar, e gostaria de atuar novamente ao lado ídolo.

O camisa 4, que deixou o ​Flamengo em agosto da temporada passada para acertar com o Peixe, abriu as portas da Vila Belmiro para o atacante. “Robinho é bem-vindo em qualquer clube, tem muita qualidade e história no futebol. Acompanhamos o que vem se falando na imprensa sobre essa questão, mas sem dúvida nenhuma chegaria para nos ajudar muito”, afirmou.

Pará falou ainda que a contratação de Robinho ajudaria o time dentro e fora de campo. “A chegada de um jogador com a experiência e bagagem do Robinho ajuda o clube em todos setores, seja técnico, tático e inclusive de marketing. Mas o nosso papel é dentro das quatro linhas, ajudar o time dentro de campo”, completou.

A repatriação do atacante, no entanto, não é tão simples. Robinho e Santos até têm interesse no acordo, mas o jogador não abre mão de receber R$ 4 milhões de uma dívida antiga do clube com o camisa 70 do Istanbul Basaksehir. O Peixe tenta negociar uma maior quantidade de parcelas para suavizar o pagamento do montante.

Para além da dificuldade financeira, conforme informações do ​UOL Esporte, a pandemia do novo coronavírus também dificulta um eventual acerto com o atacante, observando que a FIFA solicitou que os clubes estendam os seus vínculos com os atletas e assim Robinho teria que ficar na Turquia até o final da temporada.