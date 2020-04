Para ver em casa! Plataforma oferece vídeos de mais de 17 mil jogos de futebol

​Sim, estamos com saudade de ver bola rolando. O futebol faz parte da rotina popular e, nos quatro cantos do planeta, sua ausência cria uma sensação de incompletude. Não há previsão de quando a ação voltará aos gramados brasileiros e europeus, tendo em vista que o momento é de manter o isolamento e seguir lutando contra o avanço do ​coronavírus… Contudo, há uma alternativa bem interessante para preencher o ‘vazio’ relativo ao esporte que amamos.

Como destaca o jornal ​’Nexo’, além das reprises que já estão sendo exibidas pelos principais canais esportivos do país, uma boa forma de entretenimento para este período difícil de nossa história é o site ​Footballia, uma plataforma colaborativa riquíssima, dona de um ‘acervo’ impressionante de vídeos de futebol.

São mais de 17 mil partidas NA ÍNTEGRA reunidas e disponibilizadas no site – um esforço conjunto digno de reverências -, válidas por 281 competições diferentes, desde 1953. Lá, você achará jogos históricos dos anos 60, mas também pode rever grandes duelos contemporâneos. Para ter acesso, basta se inscrever na plataforma.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui