Parada no calendário impacta diretamente em futuro de Anderson Martins no São Paulo

​Se o calendário do futebol brasileiro e sul-americano não estivesse paralisado, o ​São Paulo certamente estaria, neste momento, enfrentando uma maratona de jogos. Além da reta final do Campeonato Paulista e do seguimento da Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro começaria a preencher as datas, e a Copa do Brasil também chegaria logo em seguida.

“Anderson Martins pode assinar pré-contrato e sair de graça do São Paulo” Vai tarde. Não deu liga. Viveu dois momentos marcantes. O gol no Majestoso e a recuada muy amiga ao Falhão. — Vagner 🇾🇪🇺🇾🇮🇱 (@sirvagner) April 9, 2020

Pois diante da pandemia de coronavírus, um jogador em especial perdeu a chance de mostrar serviço ao técnico Fernando Diniz. Em férias junto com os demais companheiros de elenco, o zagueiro Anderson Martins era bastante cotado para receber oportunidades antes de ficar livre no mercado. Com vínculo somente até 31 de dezembro, o jogador, no andar natural da carruagem, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do mês de junho (isso mudaria caso a temporada no Brasil seja estendida até meados de 2021 para contemplar todas as competições). Assim, existe a possibilidade de o defensor deixar o Morumbi sem qualquer tipo de compensação financeira ao Tricolor.

O TEMA É SEU CLUBE: São Paulo 🇾🇪 •jogador preferido: Juan Fran/Volpi

•jogador odiado:Pablo

•jogador ruim porém esforçado:Arboleda/Reinaldo

•não deveria ter vindo: Anderson Martins

•mandava embora hoje: Everton

•faria contrato vitalício: Daniel alves/Igor gomes — Lira 👽 (@lollylira23) March 22, 2020

Até agora, segundo o ​Uol Esporte, o São Paulo não procurou o zagueiro de 32 anos para tratar da renovação. Isso poderia ser justificado, por exemplo, pelo mau momento financeiro da instituição, que se viu sem o dinheiro das cotas de televisão e está com acordos envolvendo patrocinadores perto do final, o que leva também, a reduzir salários do elenco. No momento, além de Anderson Martins, que está no clube desde 2017, o Tricolor conta com os zagueiros Bruno Alves, Arboleda, Walce (que está lesionado) e Diego Costa.

