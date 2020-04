O SAAE Penedo informou nesta quarta-feira, 29 de abril, através de comunicado oficial, que consumidores da parte alta de Penedo ficarão sem o fornecimento de água neste domingo, 03 de maio, devido a uma manutenção dos floculadores e decantadores.

Confira comunicado na íntegra:

A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Informa aos consumidores de toda parte alta, exceto as abastecidas por poços, que nesse domingo dia 03/05/2020, suspenderá o fornecimento de água para lavagem dos floculadores e decantadores. a partir das 05:00h.

A previsão do retorno do abastecimento será as 12h.

Penedo 29 de Abril de 2020

