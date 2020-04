Pato revela desejo de voltar ao Milan em entrevista para a Itália e vê Libertadores como trampolim

Alexandre Pato de volta ao futebol europeu, mais especificamente, ao Milan? Pode parecer mais um sonho do que uma realidade, mas na cabeça do jogador essa possibilidade existe.

Em entrevista ao jornal ​La Gazzetta dello Sport, foi o próprio atacante do ​São Paulo que fez a projeção. “Gostaria de voltar à Europa. Vamos lá. Estou indo bem este ano (no São Paulo), quem sabe ganho a Copa Libertadores e depois volto. E retornar ao Milan seria muito bom”, disse o brasileiro, que destacou a sua paixão pelo cube e a certeza de que o mau momento pelo qual passa irá chegar ao fim. “Lamento vê-lo em condições tão críticas nos últimos tempos, mas também vejo que estão tentando recomeçar. Portanto, os fãs devem ter confiança”, acrescentou.

Pato, inclusive, deu dicas sobre o que pensa do futuro da equipe rossonera. Questionado sobre Ibrahimovic, seu antigo companheiro, foi claro ao afirmar que é preciso mantê-lo no plantel. “Ele é precioso demais para os jovens e é letal na área. Ele é quem puxa o grupo, faz você dar o seu melhor.” Também se colocou a falar sobre uma possível saída de Paolo Maldini do cargo de diretor esportivo. “O clube deve deixá-lo trabalhar, ele conhece a cabeça dos jogadores, ele sabe o que esse clube significa e é capaz de trazê-lo de volta ao topo. Jogamos juntos e sei o que ele pode dar ao Milan. Tivemos conflitos, mas trata-se de uma pessoa extremamente franca. Nos falamos regularmente”, continuou. Por fim, expôs sua opinião sobre Lucas Paquetá. “Para jogar em um clube como o Milan, é preciso estar muito preparado de cabeça. Você deve ter pessoas que cuidem de você para não se perder. Lucas só precisa se concentrar em campo, deixando as outras coisas de fora. Ele é um grande talento e um cara legal.”

