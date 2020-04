Paula Fernandes lava carro na quarentena: ‘Trato na caranga’

Até em dia de faxina, Paula Fernandes dá um jeitinho de chamar a atenção pelo sexy appeal. A artista colocou um vestido esvoaçante que evidenciava uma de suas pernas, por meio de uma longa fenda que mostrou parte da peça de baixo de seu biquíni.



“Dando um trato na caranga! Caranga linda essa minha”, disse ela.



O vídeo foi postado pela famosa nesta terça (28), que logo recebeu inúmeros comentários dos fãs.



“Maravilhosa”, “Eita que máquina”, “Com esse vestido, mulher?”, “Você é linda”, “Que corpo é esse”, elogiaram.







Vida madura







Paula Fernandes é uma das maiores cantoras do Brasil, sendo extremamente conhecida no gênero do sertanejo, tendo diversos hits em seu repertório, como Juntos (“e Shallow Now”) e Pássaro de fogo.



Durante uma conversa com a Revista Quem, a cantora, que hoje está com 35 anos, conversou um pouco quanto à sua vida neste momento e planos para o futuro.



De cara, ela já declarou que “depois dos 30, a vida ficou mais leve. A maturidade traz leveza”.



“Mesmo sendo perfeccionista, estou mais flexível. Antes tinha dificuldade em dar o braço a torcer, hoje sou mais leve”, afirmou ela.



Quanto à sua saúde, Fernandes afirmou que, apesar do pouco tempo que têm, treina o máximo que for possível.



“Gosto de andar a cavalo, mas nem sempre é viável. Também curto fazer ginástica, embora não seja tão flexível para acrobacias. O que faço é treino, treino, treino, mas não tenho tempo de me exercitar tanto (risos)”, disse.



Outro ponto discutido durnate a conversa foi a respeito da sua vida amorosa e pessoal, e Paula comentou sobre a possibilidade de casamento com o namorado, o empresário paulista Rony Cecconello.



“Amor é construção. Eu e o Rony somos tranquilos. Quando formos dar um novo passo, vocês vão saber. Não vou esconder”, garantiu.



Por fim, a artista falou da possibilidade de ter filhos, que apesar de não ser o momento, não está descartada para o futuro.



“Ainda não é a hora. Até gostaria, mas não pintou a vontade. Sou de família grande e, claro, quero ter filhos. A hora vai chegar”, concluiu.