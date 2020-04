Paula Fernandes surpreende com foto de ‘mandioca gigante’

Na última segunda-feira (27), Paula Fernandes não só se surpreendeu como também surpreendeu aos fãs e seguidores quando compartilhou uma foto onde segura uma raiz tuberosa enorme nas mãos, dentro da cozinha da fazenda na qual está passando a quarentena.



Sorridente, ela explicou por meio de uma legenda que não se passava de uma mandioca. No locala, a cantora está na companhia do namorado, Rony Cacconello.



Vida madura







Paula Fernandes é uma das maiores cantoras do Brasil, sendo extremamente conhecida no gênero do sertanejo, tendo diversos hits em seu repertório, como Juntos (“e Shallow Now”) e Pássaro de fogo.



Durante uma conversa com a Revista Quem, a cantora, que hoje está com 35 anos, conversou um pouco quanto à sua vida neste momento e planos para o futuro.



De cara, ela já declarou que “depois dos 30, a vida ficou mais leve. A maturidade traz leveza”.



“Mesmo sendo perfeccionista, estou mais flexível. Antes tinha dificuldade em dar o braço a torcer, hoje sou mais leve”, afirmou ela.



Quanto à sua saúde, Fernandes afirmou que, apesar do pouco tempo que têm, treina o máximo que for possível.



“Gosto de andar a cavalo, mas nem sempre é viável. Também curto fazer ginástica, embora não seja tão flexível para acrobacias. O que faço é treino, treino, treino, mas não tenho tempo de me exercitar tanto (risos)”, disse.



Outro ponto discutido durnate a conversa foi a respeito da sua vida amorosa e pessoal, e Paula comentou sobre a possibilidade de casamento com o namorado, o empresário paulista Rony Cecconello.



“Amor é construção. Eu e o Rony somos tranquilos. Quando formos dar um novo passo, vocês vão saber. Não vou esconder”, garantiu.



Por fim, a artista falou da possibilidade de ter filhos, que apesar de não ser o momento, não está descartada para o futuro.



“Ainda não é a hora. Até gostaria, mas não pintou a vontade. Sou de família grande e, claro, quero ter filhos. A hora vai chegar”, concluiu.