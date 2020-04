Paulo Vilhena não suporta quarentena e vai surfar

Paulo Vilhena quebrou mais uma vez a quarentena por conta do coronavírus. O ator foi visto novamente na Praia da Macumba, do Rio de Janeiro.



Depois de ter passado 29 dias isolado em São Paulo por ter tido sintomas da COVID-19, agora ele já está bem e voltou para sua casa na capital fluminense.



Desde então, foi visto em algumas ocasiões com o pé na areia, sozinho ou na companhia da namorada, Maria Luiza Silveira.



Nesta quinta-feira (30), Paulo foi clicado por fotógrafos enquanto surfavava no mar.



















No último dia 15, após a ampla divulgação de fotos de seu mergulho no mar quebrando a quarentena, o ator de 41 anos usou suas redes sociais para se justificar.



“Espero que todos estejam bem e, de fato, resguardados, cuidados e em casa. O vídeo que estou fazendo é justamente para falar sobre isso. Estou no Rio, na minha casa, depois de 29 dias em São Paulo fazendo a quarentena”, disse.



Paulinho enfatizou que ficou totalmente isolado após ter os sintomas da COVID-19.



“Depois dos primeiros sintomas da Covid-19, me internei em casa, em São Paulo, e lá fiquei durante 23 dias. Mas estava há outros dois sem saber que estava com coronavírus. Então totalizei 25 dias em São Paulo e depois disso, vim para o Rio”, contou.



O ator destacou que deu apenas um mergulho no mar, em frente ao seu apartamento.



“Estou nessa casa que eu conquistei com muito suor e trabalho e que tem essa vista com a praia ali na frente. Ontem (terça, 14) eu fui até a praia e dei um mergulho. Estava com a minha namorada e a irmã dela. Um paparazzo fez fotos e saiu na mídia hoje e muita gente se indignou porque eu estava quebrando a quarentena. Eu só queria deixar aqui o relato de que eu cumpri a minha quarentena em São Paulo durante a minha doença e passei os 14 dias estipulados, sobre o que seria 21 dias para que você não transmita mais o vírus.”



O ator deixou claro que não representa risco para ninguém e reafirmou que não foi um ato leviano.



“Tudo é muito novo, mas os 21 dias são o recomendado para quem teve o vírus não transmiti-lo. Esta é a minha versão. A minha vinda ao Rio foi por conta da minha saúde mental. Eu já estava em São Paulo há alguns meses, mas dentro de casa 29 dias.”