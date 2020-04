Pedro Raúl ‘ataca’ de tradutor no Botafogo e revela inspiração em craque europeu

Contratado em dezembro de 2019 com status de aposta, o atacante Pedro Raúl, de 23 anos, vive no ​Botafogo a sua primeira experiência vestindo uma camisa pesada do futebol brasileiro. As boas atuações fizeram com que o jovem caísse rapidamente nas graças do torcedor, tornando-se uma peça importante para Paulo Autuori dentro das quatro linhas.

Fora delas, no entanto, Pedro também vem se destacando e ajudando demais a maior das estrelas deste atual elenco alvinegro. Em entrevista concedida ao ​UOL Esportes, o camisa 9 admitiu que tem dado uma ‘mãozinha’ para Honda com as traduções: “A convivência é boa. Por falar inglês, eu procuro ajudá-lo nos treinos. É um atleta muito comprometido e profissional, espero tirar muito conhecimento dele e formar uma parceria boa dentro de campo”, contou.

A troca diária com um jogador de vasta experiência internacional é uma grande oportunidade para Pedro e outros jovens do elenco, ainda mais neste momento de futebol global, onde os grandes ídolos estão, em sua maioria, atuando na Europa. Pedro revelou que sua principal ‘referência’ está no Velho Continente, mais especificamente na Alemanha.

“Robert Lewandowski é minha referência, antes dos jogos sempre vejo vídeos dele. Outros que também vejo vídeo são Cristiano Ronaldo, Suárez… São atacantes que eu me espelho e busco aprender com eles”, revelou.

Crédito da foto de cobertura: MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

