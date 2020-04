Pedro Scooby rebate hater que chamou Cintia Dicker de anoréxica

Pedro Scooby fez questão de rebater um hater, no Instagram, após ter publicado uma foto, em que aparece junto com a namorada, Cintia Dicker.



Na imagem, a modelo aparece dando comida na boca do surfista, que por sua vez, foi clicado aproveitando uma piscina.



“Bom que dá para palitar os dentes depois com essa anoréxica”, chegou a escrever uma seguidora, na parte de comentários da própria postagem de Scooby.



“Que tristeza ver comentários assim! Acho que está seguindo a pessoa errada”, rebateu ele.



Os fãs do surfista também criticaram tal comentário negativo que foi feito, pela internauta.



Na ocasião, Pedro Scooby também chegou a ser questionado sobre a pensão alimentícia que paga, para a ex-mulher, Luana Piovani.



Os dois são pais de Dom, Liz e Ben.



“Em dia”, respondeu ele, após a pergunta envolvendo tal assunto.



Crítica











Durante uma recente live, no Instagram oficial do canal E!, Luana Piovani voltou a falar do ex-marido, Pedro Scooby, criticando, mais uma vez, a ausência do surfista na vida dos filhos do ex-casal, Dom, Liz e Ben.



“Parei de fazer questão da presença dele. Preciso parar de me incomodar com o fato de ele não desejar. Já me adaptei a ficar o dia inteiro com as crianças, então eu estava nota 5 e agora já estou 7,5. Já consigo pensar no que oferecer para eles fazerem, então estamos bem. Ninguém está muito afobado, mas a presença do pai é só virtual. Antes, tinha uma babá para cada filho e administrava a casa e as crianças. Agora, administro a casa e cuido dos filhos”, chegou a declarar a apresentadora e atriz brasileira, na ocasião.



Ela, que, aliás, está morando em Portugal com os herdeiros, também aproveitou o momento para falar da parte judicial da separação e da guarda das crianças.



“Agora deixarei que as coisas sejam justas e o juiz faça as contas para decidir, tanto pensão como visitas, e desse jeito vai ser cumprido. Mulher não é centro de reabilitação”, declarou Luana.



