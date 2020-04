Peixão! Maraisa posa com pescados avantajados na quarentena

No período de isolamento social, Maraisa vem curtindo cada minuto ao lado do namorado, o cantor Fabrício Marques. Juntos, os dois resolveram descontrair nos arredores da fazenda que estão cumprindo quarentena.



Nesta quarta-feira (29), a irmã de Maiara publicou em seu Instagram, uma foto de barriguinha de fora, cara limpa, ou seja, sem make alguma e posando com dois peixões, mostrando que a pescaria do casal teve grande êxito.



Recentemente, a sertaneja decidiu fazer uma surpresa romântica para o amado.



Em seu Instagram Stories, a cantora mostrou que preparou um café da manhã na cama para o namorado.



“Olha o que eu vou aprontar! Vou fazer uma surpresinha. Estou muito mudada”, disse ela.







Em outro vídeo, a sertaneja aparece entrando no quarto com uma bandeja com pão de queijo, frutas, entre outras coisas.



“Bom dia, amor! Olha o que eu trouxe para você”, disse ela.



“Não acredito, meu amor. Que delícia”, respondeu ele.