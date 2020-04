Alagoas dispõe, atualmente, de 329 leitos exclusivos para o tratamento do novo coronavírus (Covid-19). Deste total, 109 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 189 são de leitos clínicos (de enfermaria) e 31 são intermediários e localizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Para o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, o fortalecimento da rede hospitalar sempre esteve na lista de prioridades da gestão do sistema público de saúde.

“Alagoas possui um déficit histórico de leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Desde o início da gestão Renan Filho, a aquisição de novos equipamentos e construir hospitais sempre foram uma prioridade. Logo no início de fevereiro, quando a crise alusiva ao novo coronavírus causava ainda mais preocupação na China e em outros países, podemos afirmar Alagoas saiu na frente. O Governo adquiriu ainda mais equipamentos para remodelar a saúde pública. O achatamento da curva epidemiológica em Alagoas, se comparado a outros estados brasileiros, nos permitiu receber e preparar estes novos equipamentos exclusivamente para os pacientes com a Covid-19. Já alcançamos 109 leitos de UTI, mas a nossa meta, até o dia 15 de maio, é termos mais de 250 leitos de UTI tanto em Maceió quanto nos municípios do interior”, contextualiza o secretário Alexandre Ayres.

Segundo o último relatório atualizado de Ocupação de Leitos, disponibilizado diariamente, a partir desta sexta-feira (17), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em seu site oficial – www.saude.al.gov.br –, tanto os leitos de UTI quanto intermediários e clínicos estão localizados em Maceió nos hospitais geridos pelo estado e contratualizados, a exemplo do Hospital da Mulher; Santa Casa de Misericórdia; Hospital Veredas; e Hospital Sanatório.

Quanto aos leitos intermediários e clínicos, eles também estão localizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Trapiche; Benedito Bentes; Tabuleiro; e Jacintinho. Ainda em Maceió, no Hospital Escola Doutor Hélvio Auto, mais 18 leitos estão aptos para tratar de pacientes com a Covid-19, sendo 16 deles para portadores de HIV e 02 para pacientes com tuberculose.

A segunda maior cidade de Alagoas, Arapiraca, localizada na região Agreste, o Hospital de Emergência do Agreste conta com 07 leitos de UTI para adultos. Já o Hospital Djacy Barbosa, tem, em funcionamento, 33 leitos, sendo 10 UTIs para adultos e 23 leitos clínicos.

Em Coruripe, o Hospital Carvalho Beltrão conta com 31 leitos, sendo 15 UTIs adulto; 15 leitos clínicos e 01 leito pediátrico. Já na Unidade de Pronto Atendimento de Coruripe (UPA Coruripe), 05 leitos intermediários e 09 leitos clínicos.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas nos municípios do interior também estão com leitos para tratamento da Covid-19 em funcionamento. São elas: UPA de Viçosa (03 leitos: 01 intermediário e 03 clínicos); UPA Maragogi (04 leitos: 01 intermediário e 03 clínicos); UPA Marechal Deodoro (03 leitos: 01 intermediário e 02 clínicos); UPA Palmeira dos Índios (04 leitos: 01 intermediário e 03 clínicos); UPA Penedo (03 leitos: 02 intermediários e 01 clínico); UPA Delmiro Gouveia (08 leitos: 01 intermediário e 06 clínicos) e UPA São Miguel dos Campos (02 leitos: 01 intermediário e 01 clínico).

ASCOM SESAU