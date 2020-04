Pepê vira “xodó” do mercado europeu e pode ser solução para finanças do Grêmio

​Ele sequer é titular da equipe do ​Grêmio. Mas, nos primeiros meses de 2020, Pepê superou até mesmo Everton para se tornar o jogador do elenco tricolor com mais sondagens por parte do futebol do exterior. Informação do ​Uol Esporte da conta de que equipes como PSV, da Holanda, Roma, da Itália, Valladolid, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha, buscaram informações sobre o garoto.

Aos 23 anos, Pepê foi um dos grandes destaques do torneio Pré-Olímpico disputado no início do ano, na Colômbia. Com gols e participações decisivas, naturalmente chamou atenção. Além disso, é mais jovem que Cebolinha (24 anos) e possui um preço mais acessível, o que pode ser considerado algo decisivo, principalmente em um momento de recessão por conta da pandemia de coronavírus.

O Grêmio, que já chegou a recusar 40 milhões de euros por Everton (pediu este mesmo valor apenas pelos seus 50%), tomou conhecimento, por exemplo, do interesse do PSV durante o mês de março. Para abrir eventual negociação, pediu que os holandeses enviassem uma proposta formal. Porém, o avanço do Covid-19 impediu que as tratativas fossem adiante. É certo, porém, que o clube precisará vender ao menos mais um atleta ainda em 2020, mesmo que a previsão orçamentária de arrecadar R$ 88 milhões com em negociações de ativos possa ser revista.

