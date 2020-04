Peres cita trio do Brasil que fez proposta por Sánchez e revela plano do Santos para o meia

​Um dos principais nomes do ​Santos na última temporada, Carlos Sánchez não sai dos noticiários nem mesmo quando a bola não está rolando. A qualidade demonstrada em campo, como não poderia deixar de ser, despertou o interesse de diversos clubes em contar com o seu futebol. Inclusive rivais diretos da equipe da Vila Belmiro.

Numa conversa publicada pelo jornalista ​Jorge Nicola, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, não hesitou ao “dar nome aos bois”, mas deixou claro que não tem interesse em se desfazer do atleta uruguaio:

“ Tivemos várias propostas. O Palmeiras tentou diversas vezes… teve também o Atlético-MG, o Grêmio, entre outros“, contou.

O mandatário revelou ainda que pretende mover esforços para contratar o irmão do meia, o atacante De La Cruz, atualmente no River Plate. Ambos têm vínculos com suas respectivas equipes somente até a metade de 2021, o que já é um alerta para os interessados. :

“ Estamos sonhando com essa possibilidade desde o ano passado, porque o Sánchez falou que o irmão é ainda melhor do que ele“, admitiu Peres.

