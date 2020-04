Peres revela detalhes da tentativa de refazer dupla “Diego-Robinho” no Santos

​Robinho e Diego novamente juntos defendendo o ​Santos? Pois é…este é um dos sonhos do presidente José Carlos Peres. Mas, para realizá-lo, precisará superar alguns obstáculos. Em entrevista ao ​Canal do Nicola, o presidente José Carlos Peres falou sobre a possibilidade de recontratar os dois jogadores.

O melhor Santos que eu vi jogar. Fábio Costa, Léo, Alex, Edu Dracena, Danilo, Arouca, Diego, Giovanni, Robinho, Neymar e Ricardo Oliveira. Time B

Rafael, Alexsandro, Verissimo, Durval, Paulo Cézar, Axel, Elano, Ganso, Almir, Bruno Henrique e Paulinho McLaren.#MeuSantos — Cristiano⚡ (@CrisDias80) April 7, 2020

Quanto a Robinho, segundo ele, o fato de o atleta ter sido condenado na Itália a nove anos de prisão por conta de um ato de violência sexual ocorrido em 2013 (a pena foi aplicada em 2017, quando ele já havia deixado o país) não impede um eventual investimento. “No início da minha gestão eu já quis trazê-lo, mesmo preocupado com essa questão. Mas ele está se defendendo e no momento não há nada que impeça que ele venha para o clube. Estou otimista. (…) Ele tem uma alegria impressionante, é bom de vestiário e sempre terá um lugar no Santos. Temos uma dívida com ele, já calculamos com a sua empresária (cerca de R$ 4 milhões), mas com certeza ele quer voltar”, disse o dirigente. O atacante defender o Istanbul Basaksehir, da Turquia, com compromissos se encerrando ao término da atual temporada.

Ei @, eu não desisto de você, igual o Santos não desiste do Robinho e do Diego. E te amo igual o Santos ama eles tbm. (Se precisar eu te explico no wpp tbm 😂😂) https://t.co/s6yznu3fuO — BIGÃO (@bigao13) April 7, 2020

Com relação a Diego, a situação é um pouco mais complicada. Mas…quem sabe? “Eu adoraria reviver essa dupla, mas o problema do Diego é o salário. Vai depender dos números. O patamar terá que ser outro. Ele tem contrato com o ​Flamengo. Duvido que saia desse patamar alto para vir para o Santos agora”, completou. O meia está vinculado ao Rubro-Negro até o dia 31 de dezembro, mas é reserva.

