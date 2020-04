Pessoa próxima a Lautaro Martínez crava destino do atacante: ‘Chance muito boa’

Cada vez mais maduro e ambientado ao futebol europeu, ​Lautaro Martínez vem fazendo uma temporada impactante com a Inter de Milão. São 20 participações diretas do jovem atacante para gols da equipe italiana, com 16 bolas na rede e quatro assistências, emplacando uma dupla de ataque feroz ao lado de Romelu Lukaku.

Contudo, os dias da prolífica parceria podem estar contados. Em entrevista concedida à Fox Sports Latina, Sergio Zárate, irmão do agente de Lautaro, praticamente cravou qual será o próximo passo da carreira do atacante: “Lautaro está jogando na Inter agora, mas confie em mim, ele certamente irá para a Espanha em seguida. Há uma chance muito boa de ele se juntar ao Barcelona. É um grande jogador e suas capacidades técnicas são infinitas”, cravou.

Perguntado sobre o interesse do Real Madrid no atleta, Zárate não escondeu sua predileção: “A decisão final será dele, mas o fato de ​Lionel Messi querer tê-lo no Barcelona pode tornar seu sonho, realidade”, concluiu. Horas depois, o segundo empresário que administra a carreira de Lautaro, Beto Yaque, admitiu que Sergio Zárate conhece o jogador, mas não o representa e não está ligado a agência.

