PetroRio abre matrículas para Programa de Estágio 2020

As vagas são para atuação no Rio de Janeiro, com bolsa-auxílio de R$ 2.500 por mês, mais vale-refeição no valor de R$ 1.300 mensais, além de outros benefícios.

A PetroRio é considerada a maior empresa de óleo e gás privada do Brasil dedicada à produção, exploração, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus derivados. A empresa está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020, destinado aos estudantes do ensino superior de diversas áreas. A previsão de início é para agosto de 2020, com atuação no Rio de Janeiro.

Pré-requisitos:

Para participar do processo de seleção, é necessário que o candidato atenda as seguintes exigências:

Graduação em andamento nas seguintes áreas: Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia (Ambiental, Petróleo, Produção, Química, Naval, Civil, Mecânica, Elétrica, Eletrônica, dentre outras), Geologia, Psicologia, TI;

Nível de inglês avançado/fluente;

Disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias, pelo período de 1 ano.

Processo seletivo:

A PetroRio está preparada para oferecer a primeira etapa de seleção do Programa de Estágio online, pois está comprometida em viabilizar a participação dos candidatos em virtude da Covid-19. O processo de seleção inclui:

Inscrição online;

Teste de lógica online;

Teste de inglês online;

Dinâmica de grupo;

Entrevista com RH;

Estudo de caso presencial;

Entrevista com Gestor;

Proposta;

Admissão.

Inscrições:

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas oferecidas no Programa de Estágio PetroRio 2020 deve efetuar a inscrição no site do VAGAS.

Bolsa-auxílio e Benefícios: