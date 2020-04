Piaçabuçu: Em live, Dr Diego Calumby fala sobre Covid-19 com internautas

Em live realizada na manhã desta quinta-feira, 02 de abril, transmitida pelas mídias sociais da Prefeitura de Piaçabuçu, o médico Diego Calumby, falou sobre as medidas e ações que têm sido adotadas em Piaçabuçu para a prevenção do coronavírus (Cond-19), alertando sobre a necessidade das pessoas ficarem o maior tempo possível em suas casas e tranquilizando a população em relação aos casos monitorados na cidade ribeirinha.

O médico da rede de saúde pública municipal, discorreu sobre a transmissibilidade do vírus e mostrou porque as pessoas precisam do isolamento social neste momento, para que haja o achatamento do vírus e o risco de contaminação das pessoas seja reduzido ao máximo na primeira quinzena de abril. Dr Diego explicou que o município está preparado para caso seja confirmado algum paciente positivo, no entanto, ele reforça que qualquer pessoa que esboce os sintomas de gripe se mantenha em casa ou procure de imediato a Unidade Básica de Saúde de seu bairro.

“Temos que evitar ao máximo ir até a Casa Maternal Mãe Luiza porque caso isso aconteça, nós estamos colocando em risco outras pessoas e a nossa própria saúde, se expondo ao risco de contaminação. Os testes rápidos chegam ao Brasil agora e somente com eles é que teremos a possibilidade de descartar muitos casos que até então seguem como suspeitos em muitos municípios brasileiros”, enfatizou

Barreiras Sanitárias

Em relação as barreiras sanitárias que foram montadas nas entradas da cidade de Penedo, o médico explicou que não são agradáveis, mas se tornam necessárias para que haja o impedimento de pessoas vindas de outros lugares colocarem em risco a população, sendo preciso regular o trânsito com as exceções que foram anunciadas recentemente em acordo com os municípios vizinhos.

Prevenir outras doenças

Dr Diego também reforçou a necessidade das pessoas se prevenirem nesse período chuvoso contra a dengue, zica, chikungunya e o H1N1, doenças que também levam milhares à morte todos os anos. O médico lembra que a limpeza de quintais, troca da água das plantas e o descarte de material que possa acumular água são hábitos necessários para que o mosquito Aedes Aegypti não possa se proliferar.

“Precisamos nos prevenir desses males que põem nossa vida em risco. E cabe lembrar a todos os idosos que neste momento nossas equipes estão nas ruas da cidade para que esse público que é considerado de risco, possa tomar a dose da vacina e se proteger contra o H1N1”, finalizou Dr Diego, agradecendo pela oportunidade.

Ascomce