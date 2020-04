PM e Bombeiros: concursos para nível médio têm 2,4 mil vagas; Até R$4 mil

O concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, juntos, oferecem nada menos que 2.400 vagas. Do total de vagas, 2 mil vagas serão oferecidas para PM e 400 para Bombeiros. As oportunidades são para lotação no Paraná.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas no concurso da PM e Bombeiros-PR 2020 será necessário ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter, no máximo, 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. e carteira de habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo, válida e sem impedimentos (categoria “A” não supre esse requisito).

Do quantitativo de vagas oferecidas no concurso, fica limitado o ingresso de pessoas do sexo feminino a até 50% das oportunidades ofertadas e 10% reservadas aos afrodescendentes.

O salário inicial do cargo de Soldado de 2ª Classe é de R$1.933,63. Após a conclusão do Curso de Formação e o término do estágio probatório, os salários vão chegar a R$4.263,67.

As vagas estão distribuídas pelas cinco regiões militares, tanto no concurso PM PR quanto no BM PR. As oportunidades são para Curitiba, região metropolitana e litoral; Londrina; Maringá; Ponta Grossa; e Cascavel.

Atribuições dos cargos:

a) Soldado PM: desempenho do policiamento ostensivo e outras missões necessárias à preservação da ordem pública, além das atribuições previstas em lei;

b) Soldado BM: desempenho da prevenção e o combate a incêndios, ações de busca e salvamento de pessoas e ações relacionadas com a defesa civil, além das atribuições previstas em lei.

Inscrição Concurso PM PR e BM PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM PR e Bombeiros PR poderão se inscrever entre 01 de abril e 17 horas do dia 04 de maio de 2020, no site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca organizadora.

Segundo o edital, para se inscrever, o candidato precisa pagar uma taxa de R$100 até o dia 5 de maio. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos seguintes municípios para preferencialmente realizar a prova objetiva:

Campo Mourão

Cascavel

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Ivaiporã

Jacarezinho

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Paranaguá

Paranavaí

Telêmaco Borba

Umuarama

União da Vitória.

Etapas Concurso PM PR e BM PR 2020

O concurso da PM e Bombeiros-PR será composto por:

a) Prova de Conhecimentos (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova de Conhecimentos (de caráter eliminatório e classificatório); b) Exame de Capacidade Física (de caráter eliminatório); ,

Exame de Capacidade Física (de caráter eliminatório); , c) Exame de Sanidade Física (de caráter eliminatório);

Exame de Sanidade Física (de caráter eliminatório); d) Avaliação Psicológica (de caráter eliminatório);

Avaliação Psicológica (de caráter eliminatório); e) Pesquisa Social e Documental (de caráter eliminatório).

Provas Concurso PM PR e BM PR 2020

As avaliações objetivas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 28 de junho, a partir das 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

A prova objetiva do concurso da PM e Bombeiros do Paraná 2020 vai contar com 60 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões); Matemática (12 questões), História (10 questões), Geografia (12 questões), Informática (07 questões) e Estatuto da Criança e do Adolescente (04). O exame terá duração de cinco horas.

Segundo o edital publicado, no mesmo dia, os candidatos realizarão uma redação. Para ser considerado aprovado, o candidato precisa obter nota igual ou superior a 20 pontos no exame objetivo. Os candidatos habilitados, dentro do número de vagas especificadas no edital, terão a redação corrigida.

A lista dos aprovados no concurso vai ser divulgada a partir do dia 15 de setembro. Se forem considerados aptos, os concorrentes serão encaminhados para as demais etapas, que serão realizadas apenas nas cidades sedes das regiões militares: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

TAF Concurso PM PR e BM PR 2020

Segundo o edital, a lista com o nome dos candidatos classificados para as Provas de Habilidades Específicas vai ser elaborada seguindo a ordem decrescente das notas obtidas na Prova de Conhecimentos, ou seja, a soma da pontuação obtida nas etapas objetiva e discursiva, e considerando a categoria de concorrência dos candidatos, sendo divulgada a partir do dia 15/09/2020.

As avaliações do TAF para ingresso serão divididas em três etapas, sendo:

Feminino: Shuttle Run, Isometria em barra fixa e Corrida de 2.400 metros.

Masculino: Shuttle Run, Tração em barra fixa Corrida de 2.400 metros

Curso de Formação do Concurso PM PR e BM PR 2020

Após o ingresso na PMPR, os candidatos deverão frequentar, na condição de Soldados de 2ª Classe, o Curso de Formação de Praças PM/BM, ou equivalente, nos termos definidos em normas próprias da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

A realização do Curso de Formação de Praças PM/BM ocorrerá de acordo com a capacidade operacional da Administração Policial Militar estadual.

O Curso de Formação de Praças PM/BM será realizado nas Escolas de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, no Centro de Ensino e Instrução, assim como poderá ser descentralizado para qualquer OPM ou OBM no Estado, na Capital e no Interior,preferencialmente na unidade escolhida pelo candidato para a lotação inicial

O Curso de Formação de Praças Policial Militar destina-se a propiciar ao Militar Estadual os conhecimentos necessários à execução de atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, por meio dos tipos, modalidades e processos de policiamento ostensivo e velado, previstos nas legislações e atos normativos vigentes, em regime de dedicação exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e finais de semana, não sendo possível a liberação para frequência a outros cursos ou atividades, sendo possível ainda sujeitar-se ao regime de internato durante todo ou parte do Curso.

O Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar destina-se a propiciar ao Militar Estadual os conhecimentos necessários à execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas, salvamentos e socorros públicos, e o que mais for definido em lei, em regime de dedicação exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e finais de semana, não sendo possível a liberação para frequência a outros cursos ou atividades, sendo possível ainda sujeitar-se ao regime de internato durante todo ou parte do Curso.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná Banca organizadora : FUNPAR

: FUNPAR Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 2.400

: 2.400 Remuneração : R$4.263,67

: R$4.263,67 Inscrições : entre 01 de abril e 17 horas do dia 04 de maio de 2020

: Taxa de Inscrição : R$100

: R$100 Provas : 28 de junho de 2020

: 28 de junho de 2020 Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital