Podemos encontrar o amor estando em quarentena?

O período de confinamento pode produzir muita ansiedade e solidão para uma enorme quantidade de pessoas. Porém, pode ser inclusive mais difícil para alguém sem um parceiro ou em busca dessa pessoa especial com quem compartilhar bons momentos. No meio dessa época de pandemia e isolamento social é possível encontrar a tua outra metade.

Durante o tempo de confinamento em casa, as redes sociais podem se converter em um grande aliado te ajudando a fazer novos contato e relacionamentos com pessoas do mundo inteiro. Existem um grande número de aplicativos para fazer vídeo chamadas, para enviar mensagens e inclusive aplicativos para paquerar e conhecer essa pessoa esperada. Esses aplicativos podem ser descarregados no conforto da tua sala e assim poder conhecer pessoas como você, que provavelmente estão procurando novas experiências nesse momento de quarentena. Você pode estar totalmente seguro que não é o único buscando o amor!

A melhor parte de estabelecer relacionamentos significativos através de aplicativos é que você não está violando nenhuma das recomendações da Organização Mundial da Saúde para combater a pandemia, protegendo a tua saúde, a dos teus seres queridos e das pessoas ao teu redor, uma situação na qual não existe um perdedor e por tanto muito recomendável.

Encontrar o amor não necessariamente significa conhecer novas pessoas, você pode encontrá-lo através de amizades ou contatos que estão ao teu redor há tempo. Por isso, nunca é tarde para aproveitar esse tempo livre para retomar essas amizades que o dia a dia afastou um pouco, ou inclusive desenvolver amizades com esses companheiros de trabalho com os quais você nunca pode tratar de uma forma mais pessoal. Estás diante uma oportunidade única, não só de expandir o teu circulo social, também de fortalecer os relacionamentos que você já tinha.

No meio desta reconexão com o teu exterior, você pode descobrir que já existiam mais coisas em comum das que inicialmente acreditava com as pessoas que também já conhecias. Conhecê-los e ouvi-los pode ser o primeiro passo para fazer que o amor apareça.

Encontrar o amor em geral poder ser um reto, os solteiros e solteiras podem sentir a solidão de uma forma muito mais direta que aqueles que durante o confinamento tem os seus parceiros do lado. Porém, existem muitas alternativas para conectar com distintas pessoas e poder encontrar o amor durante a quarentena.

Um pouco de paciência e algo de criatividade podem ser a chave para deixar de se sentir sozinho, assim que não deixa de tentar durante a quarentena, além de conhecer a tua possível outra metade também te permitirá lutar contra o isolamento social que estamos vivendo esses dias.