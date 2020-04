Polícia Militar: dois concursos abrem 2.130 vagas para nível médio! Até R$4 mil

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos dois editais de concursos públicos abertos para preenchimento de vagas na Polícia Militar. As vagas foram divulgadas em editais para os estados de São Paulo e Paraná.

Confira a lista completa e prepare-se:

1- Concurso PM SP 2020

Foi publicado o novo edital de concurso público para Polícia Militar do Estado de São Paulo (Concurso PM SP 2020) para o cargo de aluno-oficial, cargo de nível médio. Serão oferecidas, ao todo, 130 vagas.

Além da escolaridade, o candidato deverá ter de 17 a 30 anos e altura mínima de 1m55 (mulher) e 1m60 (homens). As vagas são para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os salários vão chegar a R$ 3.268,33, distribuído da seguinte forma:

padrão no valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP);

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP); valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade,

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade, valor de R$ 743,87 (setecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).,

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 de abril e 14 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – https://portal.fgv.br/. A taxa de inscrição custa R$130,00.

O concurso da Polícia Militar de São Paulo PM/SP 2020 vai contar com:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social , da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório;

, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

A prova objetiva será aplicada no dia 12 de julho de 2020, com início às 08 horas, com duração de 04 horas. Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma.

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões : História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06);

: História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06); Linguagens e Códigos – 24 questões : Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06);

: Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06); Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões : Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e

: Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e Conhecimentos Específicos – 06 questões: Noções de Administração Pública (02) e Noções Básicas de Informática (04).

De acordo com o edital, vai ser considerado aprovado o candidato que conseguir 40 pontos em 80 disponíveis, ou seja, acertar pelo menos a metade da prova.

2- Concurso PM PR 2020

Foi divulgado o novo edital de concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para o preenchimento de 2.400 vagas. Do total de vagas, nada menos que 2 mil serão oferecidas para PM.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas no concurso, será necessário ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter, no máximo, 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. e carteira de habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo, válida e sem impedimentos (categoria “A” não supre esse requisito).

Do quantitativo de vagas oferecidas no concurso, fica limitado o ingresso de pessoas do sexo feminino a até 50% das oportunidades ofertadas e 10% reservadas aos afrodescendentes.

O salário inicial do cargo de Soldado de 2ª Classe é de R$1.933,63. Após a conclusão do Curso de Formação e o término do estágio probatório, os salários vão chegar a R$4.263,67.

As vagas estão distribuídas pelas cinco regiões militares, tanto no concurso PM PR quanto no BM PR. As oportunidades são para Curitiba, região metropolitana e litoral; Londrina; Maringá; Ponta Grossa; e Cascavel.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM PR e Bombeiros PR poderão se inscrever entre 01 de abril e 17 horas do dia 04 de maio de 2020, no site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca organizadora.

Segundo o edital, para se inscrever, o candidato precisa pagar uma taxa de R$100 até o dia 5 de maio. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos seguintes municípios para preferencialmente realizar a prova objetiva:

Campo Mourão

Cascavel

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Ivaiporã

Jacarezinho

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Paranaguá

Paranavaí

Telêmaco Borba

Umuarama

União da Vitória.

As avaliações objetivas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 28 de junho, a partir das 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

A prova objetiva do concurso da PM e Bombeiros do Paraná 2020 vai contar com 60 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões); Matemática (12 questões), História (10 questões), Geografia (12 questões), Informática (07 questões) e Estatuto da Criança e do Adolescente (04). O exame terá duração de cinco horas.