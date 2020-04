Polícia Militar localiza veículo com restrição de roubo em Neópolis

Na tarde desse sábado, 11, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) localizaram um veiculo com restrição de roubo no município de Neópolis.

Os policiais faziam o patrulhamento pelas ruas do Povoado Alto Santo Antônio, quando resolveram consultar a placa do veículo modelo Gol, da cor prata. Como resultado, eles constataram que se tratava de um carro com restrição de roubo/furto.

Um homem de 35 anos se apresentou como proprietário, no entanto, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a posse do veículo.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Neópolis para os devidos esclarecimentos.

Fonte: PM/SE