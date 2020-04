Polícia Militar prende em flagrante homem por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Santana do São Francisco.

Na tarde dessa quarta-feira (01), um indivíduo foi preso em flagrante portando um revólver calibre 38 no centro da cidade de Santana do São Francisco.

Por volta das 16 horas, a guarnição da 5° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi informada de que havia um cidadão Supracitado que estava andando no centro da cidade de Santana do São Francisco portando uma arma, a guarnição foi averiguar a situação, quando avistou o indivíduo e foi feito a busca pessoal, onde o mesmo estava com um revólver calibre 38 e uma munição intacta escondidos dentro da cueca.

O indivíduo foi conduzido para delegacia da cidade de Santana do São Francisco para ser tomado os procedimentos cabivies.

Informações Ed Sousa.