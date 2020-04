Policiais do 11º BPM localizam carro roubado usado em assaltos em Penedo e Piaçabuçu

Veículo foi roubado na Pindorama na semana anterior

Durante o patrulhamento nesta segunda-feira, 13 de março, dos policiais do PELOPES pertencentes ao 11º BPM, foi informado via COPOM sobre uma denúncia de que um veículo havia sido abandonado próximo ao acesso do dique de uma fazenda situada na entrada da cidade de Penedo.

Prontamente os policiais iniciaram as buscas na localidade, logrando êxito ao encontrar o veículo VW Saveiro de cor branca (sem placas), abandonado dentro de um resquício de mata em estado parcialmente depenado.

Foi observado no automóvel que os pneus, bateria e cdi foram roubados. Após averiguação a polícia descobriu que o veículo foi produto de roubo majorado na Colônia Pindorama, município de Coruripe/AL na semana anterior, e que nos últimos dias estava sendo utilizado para a prática de roubos entre os municípios de Piaçabuçu e Penedo.

O proprietário foi informado sobre seu bem recuperado e posteriormente foram adotados todos os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM