Por causa nobre, Barcelona negocia naming rights do Camp Nou pela primeira vez; entenda

​Pela primeira vez em sua história, o Camp Nou poderá adentrar uma temporada vinculado a uma empresa/patrocinadora. Isso porque o Barcelona anunciou, nesta terça-feira (21), que está colocando os ‘naming rights’ do estádio à venda para arrecadar fundos para uma causa nobre: o combate ao ​coronavírus.

Através de suas plataformas oficiais, o Barcelona comunicou que, em conjunto da Fundação Barça, iniciará a busca por empresas interessadas a explorar os naming rights do estádio ao longo de 2020/21. A verba levantada será destinada a pesquisas, projetos de investigação e demais iniciativas de combate ao novo covid-19.

ℹ️ El FC Barcelona cederá los ‘title rights’ del Camp Nou a la @FundacioFCB para recaudar fondos contra la Covid-19 — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 21, 2020

“ O Conselho de Administração aprovou a transferência dos naming rights do Camp Nou, correspondentes à temporada 2020-21, à Fundação Barça, para investir em projetos de pesquisas destinadas a combater os efeitos do Covid-19, realizados na Catalunha e no resto do mundo (…) Por esse motivo, nas próximas semanas, a Fundação Barça, através da área comercial do clube, abrirá um processo para encontrar um patrocinador que deseja adquirir os direitos do título de Camp Nou por uma temporada “ , comunicou o clube.