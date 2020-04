Por Rodriguinho, clube egípcio deve ser mais um a acionar o Cruzeiro na Fifa

O ​Cruzeiro já tem uma dívida acumulada de mais de R$ 80 milhões em reclamatórias na Fifa, e este montante, que deve ser pago entre maio de 2020 e dezembro de 2021, pode aumentar em breve. O Pyramids, do Egito, notificou o clube sobre débito relativo a Rodriguinho, recentemente repassado ao ​Bahia.

Dívida do Cruzeiro com o Pyramids-EGI, pode ir à Fifa. O valor? R$ 38 milhões. O motivo? Rodriguinho. Sim, aquele que jogou nem 2 meses direito no clube. E ainda perguntam pq o Cruzeiro foi rebaixado. Diretoria desgraçada! — Valdir Cruzoeiro (@valdirvirjao) April 25, 2020

A Raposa comprou o meia em janeiro do ano passado e ainda precisa repassar US$ 7 milhões à equipe africana. No entanto, com o câmbio em constante subida, a conversão já chega a R$ 38 milhões, o que prejudica o acerto. Ao ​Globoesporte.com, o presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, Saulo Fróes, confirmou a notificação, tendo a consciência de que, se não houver um acordo, o Pyramids será mais um rival a cobrar os brasileiros via entidade máxima do futebol.

Quem bancou essa contratação milionária do péssimo jogador Rodriguinho, merecia no mínimo prisão perpétua! — 1º Sócio do CRUZEIRO ® (@fabio_fcl) April 25, 2020

O dirigente é transparente ao falar das dificuldades. “Eu não sei como está (esta situação em detalhes). Nós não temos condições de pagar, e a tendência é essa mesmo, de que todo mundo vá para a Fifa. Mas demora, isso se arrasta. Quando tiver condição, dá para negociar e, às vezes, até evita a dívida. Não sei se (o processo) foi aberto, mas estavam para entrar lá”, disse. Até hoje, apenas uma parcela da contratação de Rodriguinho foi quitada e, mesmo que o jogador já tenha rompido seu vínculo, as pendências continuam. “Não conseguimos negociar o Rodriguinho. Não fizemos dinheiro com ele, mas conseguimos, no fundo, uma situação muto favorável, porque tinha contrato de cinco anos ganhando R$ 500 mil. Faz as contas aí para ver quanto dá. Mais de R$ 30 milhões”, acrescentou Fróes. Agora, no entanto, é preciso dar um jeito de tentar escapar de mais esta cobrança.

