Posição de Maradona sobre cortes nos salários ignora ‘personagens anônimos’ da bola

​Nos primeiros dias de abril, diversos veículos de imprensa divulgaram que Maradona havia colocado parte de seu salário à disposição do Gimnasia, com objetivo de ‘desafogar’ as finanças do clube em meio ao momento delicado de paralisação no calendário. Na última sexta-feira (10), no entanto, seu posicionamento acerca da redução salarial de jogadores tornou-se de conhecimento público, e gerou estranheza pelo aparente paradoxo.

O lendário dez argentino reforçou o posicionamento de Sergio Marchi, presidente do Sindicato dos Futebolistas Argentinos, radicalmente contrário aos cortes nos vencimentos de atletas: “Estou em contato direto com os rapazes do sindicato. Nesta, estou com Marchi. A grande maioria dos jogadores precisam do dinheiro para comer e precisam receber o salário de acordo (…) O dinheiro está lá, os clubes o tem”, cravou Maradona.

Faz sentido que Maradona, ex-jogador e hoje treinador, se posicione na ‘defesa irredutível’ dos atletas de seu país. Temos que fazer a ressalva, também, de que as cifras que cercam o futebol argentino são consideravelmente inferiores em relação ao que temos no Brasil, por exemplo. Contudo, um clube de futebol é feito de centenas de profissionais para além dos jogadores do elenco principal: do roupeiro ao RH, é preciso garantir que todos esses indivíduos estejam amparadas neste momento difícil de paralisação e pandemia. O momento de exceção exige um ‘sacrifício’ individual (de dirigentes, técnicos e atletas) em prol do coletivo, especialmente dos menos privilegiados. Bom senso e solidariedade serão fundamentais para superarmos, em todos os campos sociais, este preocupante cenário.

