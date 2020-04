Possível retorno de treinos e finais do campeonato animam Santa Catarina

​Nesse sábado (25), Santa Catarina contou com uma notícia pra lá de boa: registro de 48 horas sem óbitos. O estado tem 1235 casos confirmados de Covid-19, bem abaixo da média nacional, e 16,8% de ocupação dos leitos de UTI. O estado catarinense pegou todos de surpresa ao reabrir shoppings centers em Blumenau. Aproveitando o ‘embalo’, o estado também tem em mente a ideia de retornar ao futebol.

A ideia é que o retorno aos treinos aconteça no dia 1 de maio e os jogos três sábados depois, dia 16 de maio. “Vamos sempre seguir as recomendações das autoridades da saúde”, diz o CEO da Associação de Clubes, Cláudio Gomes. Ele terá a responsabilidade de organizar o processo de volta, além de elaborar o protocolo de saúde necessário para qualquer hipótese de volta aos treinos e jogos dos times catarinenses.

“Todo mundo está esperando alguém se manifestar, decidir ir além. Alguém vai ter de tomar a iniciativa”, diz Cláudio Gomes. Ele indica que haverá um protocolo rigoroso de saúde e estádios vazios. “A ideia agora é recuperar o calendário. Não podemos ser comparados com os shoppings centers, porque não teremos público, neste momento”, argumenta Gomes.

O Campeonato Catarinense tem chance de ser realizado em um território pequeno. Com 95 mil quilômetros quadrados, é o sexto menor estado da federação. Possui dez clubes, que necessitam de seis datas para definir o campeonato. O mata-mata pelo rebaixamento terá Tubarão e Concórdia. As quartas de final terão Avaí x Chapecoense, Marcílio Dias x Criciúma, Brusque x Joinville, Figueirense x Juventus de Jaraguá do Sul.

A medida, que depende da aprovação de autoridades de saúde, é de jogar em mata mata a partir de 16 de maio, com ida e volta nas quartas e nas semifinais e depois ter dois domingos na decisão, entre 31 de maio e 7 de junho.