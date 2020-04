Possível venda de lateral deve ajudar Grêmio a amenizar crise financeira; clube monitora

​O orçamento do ​Grêmio para 2020 prevê o faturamento de R$ 88 milhões em vendas de jogadores. Diante de um cenário de crise, como o atual, no qual as receitas são praticamente nulas, o valor deverá ser revisto. No entanto, o clube monitora, por exemplo, a situação de Juninho Capixaba, lateral-esquerdo emprestado ao Bahia.

Dono de 60% dos direitos econômicos do atleta (o restante é dividido entre Corinthians – 10% – e o próprio Tricolor de Salvador – 30%), o time gaúcho sabe que o atleta se encontra na mira do Porto, de Portugal. E, obviamente, como destaca o ​Uol Esporte, uma eventual transferência envolveria bem menos dinheiro do que com nomes mais consagrados do atual plantel e ajudaria, no mínimo, a amenizar as dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, que paralisou por completo o calendário do futebol.

A projeção aponta para para uma venda na casa dos 7 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 40 milhões na cotação atual. Em se confirmando isso, o Grêmio arrecadaria cerca de R$ 23,8 milhões. E isso, obviamente, daria um fôlego aos cofres e um maior poder de barganha em caso de avanço dos europeus para cima de seus principais nomes, no caso, Everton, Pepê e Matheus Henrique, que possuem mercado no Velho Continente.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.