PP e PSDB fortalecem projeto político para eleger mais vereadores em Igreja Nova

Mesmo diante da pandemia vivida em decorrência do novo coronavirus (Covid-19), as articulações políticas seguiram a todo vapor em Igreja Nova, sendo oficializado agora no mês de abril, aliança entre o PROGRESSISTA do vereador Manoel Messias e do PSDB, presidido pelo professor Paulo Roberto Silva.

Numa aliança fruto de humildade e inteligência o presidente do PP Vereador Manoel Messias e o presidente do PSDB Paulo Roberto Silva, uniram-se para tentar eleger não somente dois vereadores, mas ocuparem quatro das cadeiras do legislativo igreja-novense. A união das legendas agradou ao deputado Arthur Lira que desenha amplo projeto político para os próximos anos.

O entendimento dos líderes políticos é o de que com a soma de forças dos dois partidos a pretensão é para o aumento de representação das legendas na Câmara Municipal. A compreensão neste momento é também para que os pré-candidatos abracem a ideia de reeleição da prefeita Vera Dantas que mais uma vez colocará seu nome à disposição do eleitorado de Igreja Nova.