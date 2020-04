Prefeita Vera Dantas mantém medidas restritivas de combate ao Coronavírus em Igreja Nova

A Prefeita de Igreja Nova, Verônica Dantas, considerando a atual situação de pandemia pelo Covid-19 (Coronavírus) e acatando aos Decretos do Governo do Estado (69.501, de 13 de março; 69.530 de 19 de março; 69.541 de 20 de março) e as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS), prorrogou por 15 dias, a contar do dia 4 de abril, as medidas restritivas de combate ao Coronavírus previstas nos Decretos Municipais nº 2 e nº 3, de 17 e 23 de março de 2020.

Confira os principais pontos: Permanecem suspensos eventos de qualquer natureza com público superior a 500 pessoas em eventos abertos e 100 pessoas em eventos fechados;mantém o fechamento dos ginásios públicos e da biblioteca municipal; As aulas na rede pública e privada permanecem suspensas; Continuam suspensos os grupos de atendimento do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e as visitas do Programa Criança Feliz, bem como a redução do atendimento na sede do Bolsa Família a 20 pessoas por dia.

Permanecem suspensas as consultas nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e as atividades da Academia da Saúde, mantendo apenas as demandas de urgência; Manutenção do expediente interno, em horário corrido, das 8h às 14h no Gabinete da Prefeita, e das 7 às 13h nas Secretarias Municipais e Procuradoria Geral do Município.

As medidas previstas no decreto não se aplicam a Emergência 24 Horas, ao Setor de Arrecadação de Impostos e aos serviços públicos essenciais que não permitam paralisação.

Para ter acesso a íntegra do documento (Decreto nº 04 de 3 de abril de 2020) clique aqui.

SECOM