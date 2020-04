Prefeito de Palmeira dos Índios está com a COVID-19

Eu estou nas mãos do meu Deus porque ele é fiel. Comunico que não estava em meus planos, mas seguindo orientação médica fiz o teste do Covid-19, cujo resultado saiu hoje e deu POSITIVO para o coronavírus. Estou bem e não apresento sintomas graves, estou em casa, em isolamento social desde o último sábado (25) onde permanecerei até cumprir o meu ciclo de 14 dias de quarentena. Esse vírus não poupa ninguém, portanto redobrem os seus cuidados. Caso seja possível, me incluam em suas ORAÇÕES, porque eu também estarei em oração por mim e por tantos outros que foram infectados no cumprimento da sua missão em ajudar as pessoas e proteger vidas. Fiquem em casa, usem máscara, não esqueçam do álcool em gel também e que o nosso Deus abençoe a todos nós! #fiqueemcasa #todoscontraocoronavirus