Prefeito Djalma Beltrão realiza videoconferência para avaliar ações de combate ao Covid-19 em Piaçabuçu

Na manhã desta segunda-feira (27), o Prefeito Djalma Beltrão por meio de videoconferência reuniu-se com secretários e setores da saúde de Piaçabuçu para analisar os resultados das ações que vêm sendo realizadas e reforçar o trabalho das equipes no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

A reunião também serviu para avaliar as secretarias que não estão diretamente ligadas às ações de prevenção e combate ao coronavírus, para que os seus colaboradores possam se engajar no trabalho educativo de conscientização da população sobre a importância do isolamento social para prevenir casos da doença e impedir a disseminação do vírus no município.

“Estamos trabalhando incansavelmente e precisamos que a população some forças aos nossos esforços em manter a prevenção ao vírus. Por você, pelas pessoas que você ama, ouça nossos profissionais e juntos venceremos esta luta” enfatizou o prefeito.

A secretária da saúde, Djalice Beltrão, fez uma apresentação sobre os dados epidemiológicos, o trabalho de fortalecimento e readequação da rede municipal de saúde, incluindo o balanço da ampliação de leitos no Litoral Sul.

A videoconferência tratou ainda das ações de fiscalização em feiras-livres, higienização em locais de maior movimentação a exemplo de supermercados, casas lotéricas e agências bancárias, além de campanhas educativas nas barreiras sanitárias que devem voltar a funcionar no município, inclusive tendo sido paralisada a travessia de balsa entre Piaçabuçu e o município sergipano de Brejo Grande.

“Mais do que nunca nós precisamos estar unidos, construir as soluções para esse problema de escala global, entendendo que o interesse coletivo é, agora, maior do que todos os interesses pessoais”, finalizou Djalma.

Com Ascomce