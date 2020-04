Prefeito Djalma Beltrão recebe apoio dos municípios vizinhos para manter população abastecida

Um áudio do prefeito Djalma Beltrão circulou nesta sexta-feira, 03, em grupos de WhatsApp, mostrando sua preocupação com o desabastecimento do município de Piaçabuçu, provocado pela paralisação da captação da CASAL, devido a situação da água que tem descido o Rio São Francisco em condições anormais.

Por conta das últimas chuvas que ocasionaram enchentes em regiões sertanejas e um rio de lama nas cidades mais próximas da Foz, a CASAL que não é de agora que apresenta um serviço deficiente, deixando comunidades ribeirinhas desabastecidas, como acontece com frequência em Piaçabuçu, adotou como medida comunicar que a população ficaria três ou quatro dias sem abastecimento.

Preocupado com a situação o prefeito Djalma Beltrão adotou medidas e ações imediatas no sentido de sensibilizar os prefeitos vizinhos de Penedo e Feliz Deserto, para dar o apoio necessário à população de Piaçabuçu. Algo que de prontidão foi atendido pelo prefeito Marcius de Penedo e Roseane Beltrão de Feliz Deserto. A captação de água tratada e própria para o consumo humano foi disponibilizada pelo prefeito Marcius, podendo os caminhões pipa abastecerem no SAAE-Penedo.

Nota da CASAL

Já a CASAL através de mais uma nota, divulgou que está fazendo a limpeza dos filtros da ETA – Estação de Tratamento de Água e que a previsão é para que neste início da noite de sábado, 04 de março, a população possa ter o líquido chegando nas torneiras. A empresa do Governo de Alagoas ainda completa informando que após lavagem dos filtros, eles vão começar a tratar a água para ser distribuída na cidade.

Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura da Piaçabuçu, a informação é de que o prefeito Djalma alinhou com o governador Renan Filho a disponibilidade através da CASAL de caminhões-pipa para que sirvam como paliativo nesse momento crítico. Os SAAE-Penedo, um pedido de Djalma ao Prefeito Marcius e em Feliz Deserto, um pedido atendido pela prefeita Roseana Beltrão, levando assim água às comunidades de Piaçabuçu.