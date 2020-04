Prefeitura de Hortolândia (SP) abre 25 vagas de emprego para combate à dengue

A Prefeitura Municipal de Hortolândia publicou na última sexta-feira (17/04) o Edital nº 01/2020 referente ao Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal, por tempo determinado, para preenchimento de 25 vagas de Agente de Saneamento I, além de outras que vierem a ser necessárias durante o período de validade do certame.

Os contratados atuarão em ações relacionadas ao combate e à prevenção da dengue. O regime será da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e o período de contratação é de 06 meses com a possibilidade de se estender. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.918,90.

Inscrições:

Os interessados deverão se inscrever gratuitamente até às 23 horas e 59 minutos do dia 23 de abril de 2020, por meio do site, cabendo ao candidato o preenchimento do requerimento de inscrição e o envio digital dos documentos necessários, conforme indicado no Edital.

Processo seletivo:

A Prova de Títulos é o único critério de avaliação e pontuação do presente Processo Seletivo Simplificado, a qual será de caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado o candidato que apresentar, na forma deste edital, título idôneo que comprove o requisito de ingresso, com a pontuação mínima constante na tabela do item 7.3 do Edital.

O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, por igual período. Os resultados, convocações e avisos serão disponibilizados e publicados no sítio da Prefeitura Municipal de Hortolândia, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao certame por esse meio.